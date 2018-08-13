На Юбилейной площади Всеволожска 11 августа прошел пятый открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок, велосипедов и самокатов». В этом году он был приурочен к 55-летию города Всеволожска и 91-й годовщине со дня образования Ленинградской области.

Тема шоу – «Мультяшки» – вызвала большой интерес у молодых семей, поэтому желание участвовать в Параде выразили 22 семьи: 11 – в номинации «Чудо-коляска», 5 – в номинации «Кукольный мир» и 6 – в номинации «Маленький водитель».

Посмотреть на парад и поболеть за своих родных и знакомых собрались многочисленные зрители с детьми. На площади было весело и интересно. Работали мастер-классы, различные аттракционы, можно было попробовать вкусную продукцию местных производителей. Детей развлекал аниматор, ему помогал профессиональный фокусник. Радовали творчеством юные артисты.

По итогам конкурса 1 место в номинации «Чудо-коляска» жюри отдало Семёновым, 2 место – Мордасовым, 3 место – Магометмирзоевым и Новоселовым.

В номинации «Кукольный мир»: 1 место – у Козарез, 2 место – у Валеевых, 3 место – у Карасёвых.

В номинации «Маленький водитель»: 1 место заняли Говины-Кулеш, 2 место – Романович-Коваленко, 3 место – Князевы.

Приз зрительских симпатий завоевали семьи Новоселовых и Зерновых.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА