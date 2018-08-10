Власть ждет предложений от заслуженных людей района

У Совета почетных граждан при главе администрации Всеволожского района появился председатель. На заседании 10 августа на эту должность была избрана Татьяна Зебоде, экс-глава города и района.

Татьяна Петровна поблагодарила своих коллег за оказанное доверие, призвала всех к активности и заявила, что считает задачей совета помощь администрации и депутатскому корпусу. Заместителем председателя единодушно избрали Станислава Богдевича.

Глава исполнительной власти района Андрей Низовский сказал, обращаясь к членам Совета:

– Уверен, что вы контролируете ситуацию в районе и разъясняете ее населению. Власть всегда готова прислушаться к вашим советам и учесть предложения. Ждём обратной связи!

Напомним, Совет почетных граждан при главе администрации Всеволожского района, созданный в мае этого года, является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях их активного участия в общественной жизни района, совместного обсуждения наиболее значимых вопросов и подготовки предложений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Совет избирается сроком на три года, в состав совета входят председатель, заместитель председателя, члены совета и ответственный секретарь. Председатель избирается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. В Совет почетных граждан входят 25 человек.

Соб. инф.