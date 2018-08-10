Юные спортсмены из Ленинградской области завоевали 30 медалей на Первенстве и Кубке России по спортивному ориентированию бегом. Самый большой урожай наград собрали ребята из Всеволожского района.

Соревнования проходили с 3 по 6 августа на базе «Лесное озеро», которая расположена возле села Пермиси Большеберезниковского района Республики Мордовия. Ленинградскую область представляли юноши и девушки в возрасте 14, 15, 16 и 20 лет со своими тренерами: Светланой Горбатенковой, Полиной Кирьяновой и Юрием Кирьяновым. Основой состава этой команды стали воспитанники Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Соревнования проходили по трём дисциплинам: «кросс-классика», «кросс – спринт – общий старт» и «кросс – эстафета – з человека». Ленинградские спортсмены участвовали во всех трёх дисциплинах и завоевали 30 медалей –12 золотых медалей, 10 серебряных и 8 бронзовых – на разных дистанциях и в разных возрастных группах. Из 30 завоёванных медалей – 29 медалей принадлежат представителям Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото – победительницы эстафеты в возрастной группе «девушки 15 лет» Ульяна Куприенко, Анна Горбатенкова и Диана Кургузкина