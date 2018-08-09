За годы журналистской практики немало интересного доводилось видеть, а вот домашней картинной галереи – никогда. Создатель этой «пинакотеки» и автор почти всех картин – художник-любитель Сергей Анатольевич Игумнов, в прошлом бригадир штукатуров-маляров и на все руки мастер.

Едва ли в молодые свои годы он был почитателем искусства и часами стоял у картин в Эрмитаже или в Русском музее. Трудиться приходилось в поте лица – в этом видел он предназначение настоящего мужика, у которого на руках семья. Так жили его отец, дед и все предки на земле вологодской, где родился и вырос этот русский самородок. О том, что в зрелом возрасте у людей неожиданно открываются творческие способности, Игумнов, конечно, слышал, только на себя такие одежды не примерял. И всё-таки он попал в число тех счастливчиков, у которых дар проявился во второй половине жизни, после пятидесяти пяти лет.

Однажды он выполнял отделочные работы в квартире профессионального художника Волкова, и тот подивился способности мастера на глазок подбирать колер краски и придавать поверхностям структуру природных материалов. «Писать не пробовали?» – спросил он у Игумнова и дал ему первый урок живописи. За годы, пролетевшие с того знаменательного дня, Сергей Анатольевич написал не меньше двухсот картин. Первыми ценителями его творчества стали родственники – а него пять братьев и три сестры, и у каждого в доме есть полотна брата.

Игумнов рисует пейзажи, которые дороги сердцу русского человека. Не имея профессионального образования, он пишет душой и сердцем, а потому картины его дают мощный энергетический посыл, заставляют остановиться и ощутить невероятную красоту родины. Ручей в сосновом бору, затерявшееся в лесу болото, закат солнца, бурливая Ладога – всё это каждый видел наяву, но только взгляд художника способен уловить те детали, которые придают картине северной природы особое очарование.

В картинной галерее возле дачного домика Игумнова, открывшейся два года назад, можно полюбоваться видами Вологодчины, Архангельской области и Приладожья. На одной из работ художник запечатлел случай на Ладоге, где его с товарищами настиг настоящий шторм, едва не стоивший жизни. Лирикой исполнены сюжеты, посвященные родному Дунилово, где возвышается над сельскими домами православная церковь. Есть в личном собрании художника и работы, созданные исключительно его воображением. Их невозможно отнести к определенному месту на карте, они создают новую реальность на полотнах.

Сергей Игумнов пробует себя в разных жанрах. На стенах – сюжеты из кинофильмов со знакомыми лицами актеров, портреты родных людей, репродукции известных художников прошлого. Пробует Игумнов себя и в иконописи. Строгие лица Дуниловской Божией Матери, Серафима Саровского, Николы Чудотворца, возможно, когда-нибудь покинут домашнюю галерею и займут места в храмах.

Особое место занимают картины, на которых изображены болиды. Необычные явления Игумнов наблюдал не однажды и на одной из них запечатлел падение метеорита или движение неопознанного объекта, свидетелями которого стали многие жители Сертолово и окрестностей. Эти наблюдения за НЛО подстегнули интерес художника к космической теме – она тоже присутствует на его картинах. Портреты занимают не самое главное место в творчестве Сергея Анатольевича, но они важны для художника как память. Лицо трагически погибшего сына, изображение известного спорт­смена, чемпиона мира по боксу Николая Балуева, который бывал в этом доме, – навевают на Игумнова воспоминания. В картинной галерее нашлось место и для археологических экспонатов. Старинные железные предметы, назначение которых знает только сам собиратель, составили уже целую витрину. Маленький музей постепенно прирастает экспонатами, тем более что все знакомые приносят Игумнову такого рода находки.

Сергей Анатольевич – человек уникальный. В его руках любой найденный предмет идёт в дело. На тракторе, доставшемся от сына, он иногда выполняет работу для заказчиков, и приво­зит на свою дачу то, чьё место на свалке. В его дачном доме только окна покупные, все остальные материалы – бракованные панели, железные трубы, доски – он подобрал на завалах. И ведь красивый домик получился! Тротуары во дворе – это настоящая мозаика из обломанных кусков гранита, выложенных на цементную основу. Забор возле дома он сделал из валунов, которые веками лежали без надобности. Сергей Анатольевич без дела вообще не сидит – его кипучая натура требует постоянной работы. В этом доме есть хозяин, – замечает каждый, кто приходит в гости к Игумновым.

Картины он пишет в свободное время в крошечной комнатке рядом с галереей. Зимой там холодно, и он обогревается самодельной печуркой. В доме не пишет – не хочет беспокоить запахом масляных красок свою супругу, по этой же причине отказался от подвального помещения в школе, где ему предлагали оборудовать художественную мастерскую. Вот в таких условиях рождаются его красочные полотна, которыми интересуются даже за границей. Побывали у него в галерее китайцы, весной из Швейцарии целая семья приезжала. В гостях у художника Игумнова были журналисты двух телевизионных каналов, время от времени появляются публикации в СМИ.

Сергей Игумнов – участник многих выставок, в том числе персональных. В 2008 году в историко-мемориальном музее А. Яшина жители города Никольска имели возможность познакомиться с творчеством своего талантливого земляка. В рамках выставки, получившей много хороших отзывов, проводились различные музейные мероприятия: экскурсии, уроки, беседы, мастер-классы. Руководство культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выразило сердечную благодарность художнику за выставку живописных работ «Пейзажи родной земли», которая проходила в ноябре – январе 2011 года. Эту выставку посетили около 5 тысяч человек, а художник получил Диплом лауреата I степени. Хранит Игумнов и благодарность Кичменгско-Городецкого краеведческого музея за организацию выставки картин. «Родные просторы» называлась еще одна его выставка, проходившая в Доме культуры «Парголовский». Руководство ДК поблагодарило художника за проведение мастер-класса для учащихся студий изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Сертоловчане хорошо знакомы с творчеством самодеятельного художника Игумнова, уже ставшего местной знаменитостью. На праздновании Дня России в 2018 году он представил жителям и гостям города свои живописные работы, которые на время покинули картинную галерею, чтобы порадовать человеческие сердца. Этот момент радости от созерцания чудесных пейзажей отмечали посетители его выставок: «Работы написаны с душою и от чистого сердца. Желаем вам дальнейшего роста и развития в творчестве для людей». «Прекрасно отражен уголок нашей родины, ее неброская красота. От картин веет спокойствием и добротой. Спасибо автору!» Мы тоже желаем Сергею Анатольевичу Игумнову вдохновения, новых интересных сюжетов и благодарных зрителей. Надеемся посетить еще не одну выставку.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА