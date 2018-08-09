Торжественно-траурный митинг, приуроченный к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград, состоялся сегодня на Невском пятачке. В нем приняли участие ребята из военно-мемориальной экспедиции, организованной Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа при поддержке Министерства обороны РФ. Вместе с ними почтить память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда, приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Я благодарен всем, кто сохраняет память о великой войне и Великой Победе новым поколениям жителей Ленинградской области. Потери среди военнослужащих и мирного населения только в Ленинградской битве составили почти 2 миллиона человек. Это страшная цифра. Многие страны, участвовавшие в войне, не понесли и 10 процентов таких потерь, – подчеркнул глава региона.

Члены патриотических клубов, реконструкторы и поисковики провели в память о героях необычную акцию. С 28 июля по 10 августа 2018 года в Ленинградской области проходит военно-мемориальная экспедиция, организованная Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа при поддержке Министерства обороны РФ. На Невском пятачке развернут патриотический лагерь, а также представлена экспозиция военной техники из музея «Битва за Ленинград».

9 августа организаторы лагеря провели Марш Памяти по Синявинским высотам. В форме и со снаряжением времен войны, в колонне с военной техникой участники Марша прошли расстояние примерно 15 километров по местам, где в годы войны разгорелись самые ожесточенные бои. Ребята почтили память солдат и офицеров Красной армии, героически сражавшихся и ценой своей жизни приближавших день окончания Битвы за Ленинград.