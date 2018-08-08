К системе оформления больничных листов в электронном виде уже подключились 50 медицинских учреждений Ленинградской области. Это почти половина от общего количества организаций здравоохранения в регионе.

Как сообщает Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) – это документ в электронном виде, сформированный в автоматизированной информационной системе и оформленный по правилам, установленным приказом Минздравсоцразвития России. Электронный больничный имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленном на бумаге.

Специалисты отмечают, что электронная форма имеет достаточно большой ряд преимуществ для самих пациентов. Например, заболевшему не придется стоять в очередях и бегать по кабинетам с просьбами исправить ошибки в бумажных листках для того, чтобы подтвердить свое отсутствие по болезни на работе. Достаточно сообщить работодателю номер электронного больничного. Листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде, невозможно испортить или потерять. К тому же система позволяет отслеживать данные о начисленных пособиях в личном кабинете (cabinets.fss.ru).

Ленинградское региональное отделение ФНС рекомендует жителям региона пользоваться новым удобным и безопасным способом оформления больничных.