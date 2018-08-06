Прием заявлений в первые классы Муринского центра образования № 3 на 700 человек на улице Новой начался сегодня, 6 августа.

Записаться в школу можно на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, на портале «Образование Ленинградской области», а также в МФЦ и непосредственно в школе. В настоящее время ведется набор педагогов и персонала.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в новой школе есть два спортивных зала, актовый зал с костюмерными и гримерными комнатами. Также она оборудована современным медицинским блоком, включающим кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты.

На территории школы расположены две детские площадки для учеников начальной школы, площадка для прыжков, беговые дорожки, спортивные площадки для малого тенниса, бадминтона, игры в баскетбол и волейбол, поле для мини-футбола. Преподавание иностранного языка будет проходить в четырех кабинетах, укомплектованных современным лингафонным оборудованием.

Напомним, 1 сентября в Мурино откроются две новые школы. Набор учащихся во вторую школу – Муринский центр образования № 2 на 1 175 человек на улице Менделеева в Западном Мурино – ведется с мая 2018 года. В первые классы этой школы уже подано 201 заявление, 159 детей зачислено.