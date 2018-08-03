Положительное заключение историко-культурной экспертизы получил проект строительства нового причала для пассажирских судов на Ореховом острове.

По предварительным данным, причал введут в эксплуатацию уже к концу нынешнего года. – Работы по возведению причала в истоке реки Невы планируется начать уже в середине августа, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Стоимость нового объекта водной инфраструктуры составит около 60 млн рублей. Средства вложит частный инвестор. Разработку проектной документации причала осуществляли управление по транспорту и комитет по культуре Ленинградской области. Новый причал позволит швартовать к Орешку суда большого класса, вместимостью до трехсот пассажиров. Ранее реализацию проекта одобрили управление речным транспортом «Администрация Волго-Балт» и руководство крепости-музея.

Ирэн ОВСЕПЯН