Подрядная организация выполнила основной объем ремонтных работ в Токсовском тоннеле на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

В настоящее время специалисты продолжают работы в Северном транспортном отсеке, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». К ремонту Токсовского тоннеля, расположенного на 31-м километре внутреннего кольца КАД, в районе поселка Мурино, подрядчик приступил в июне прошлого года. В рамках государственного контракта в Южном транспортном отсеке уже выполнено устройство гидроизоляции по всему внутреннему контуру сооружения, восстановлена гранитная облицовка с наружной стороны рамповых участков тоннеля и система водоотведения с проезжей части. Кроме того, специалисты заменили в Южном отсеке вентиляционный фасад, покрытие проезжей части, смонтировали новые светодиодные светильники. Обновился и пешеходный отсек тоннеля – здесь также сделали гидроизоляцию, восстановили гранитные лестничные сходы и облицовку из керамической плитки. Обновление искусственного сооружения не только позволит сделать его безопаснее и комфортнее для автомобилистов и пешеходов, но и значительно продлит срок его эксплуатации. С 28 июля движение автомобильного транспорта осуществляется только по Южному транспортному отсеку в обе стороны, по одной полосе в каждом направлении. Полностью ремонт Токсовского тоннеля на КАД Санкт-Петербурга завершится в декабре текущего года.