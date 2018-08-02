Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил изменения в Социальном кодексе, которые вводят в регионе новый вид поддержки детей, больных сахарным диабетом.

Инсулинозависимым детям до 18 лет, не признанным инвалидами, будут ежемесячно выплачивать 5 тысяч рублей.

Изменения в Соцкодексе вступят в силу в середине августа, однако первое пособие больным детям будет начислено уже за июль.

В бюджете Ленинградской области на выплаты предусмотрено 4,6 млн рублей в год, сообщает пресс-служба правительства области.