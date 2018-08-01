Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню рождения региона, прошла в доме областного правительства 1 августа.

«В Ленинградской области нет залежей алмазов и нефтяных скважин, и поэтому показатели финансово-экономической стабильности, что наш регион демонстрирует на протяжении последних лет, — результат напряженной и добросовестной работы ленинградцев. Наше главное богатство — люди, и сегодня мы награждаем тех, кто является лучшим на производстве и в общественной жизни», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе церемонии глава региона вручил Благодарности Президента Российской Федерации, удостоверения о присвоении почетных званий, знаки отличия Ленинградской области, Почетные грамоты Губернатора, медали и отраслевые награды.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Вере Репниковой – оператору машинного доения цеха животноводства закрытого акционерного общества «Племенной завод «Приневское».

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены:

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий – Епархиальный архиерей религиозной организации «Выборгская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)»;

Татьяна Туваева – начальник сектора по организации выборов в первой группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области.

Полный список награжденных размещен на официальном сайте правительства Ленинградской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

