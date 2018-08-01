На кудровских дорогах появятся разметка и дорожные знаки

Застройщики Кудрово разметят дороги и установят знаки. Согласно плану действий, утвержденному администрацией Заневского городского поселения, работы будут завершены уже к концу лета – 26 августа. Установку новой разметки и знаков проинспектировало руководство Госстройнадзора, Дирекции Комплексного развития территорий Ленинградской области и представители Совета новостроек.

– Сейчас идет работа по проектированию светофоров, – проинформировал глава Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Даниил Федичев. – Они будут установлены уже осенью. Кроме того, 15 июля была запущена одна из главных транспортных артерий Кудрово – четырехполосный проспект от улицы Строителей до Пражской. По трассе уже ходит общественный транспорт, существуют остановочные карманы, осенью будут установлены павильоны.

– К сожалению, еще не построен тротуар на ближней к КАД стороне движения проспекта Строителей, – подчеркивает глава комитета Госстройнадзора Ленинградской области Денис Горбунов. – Собственник примыкающего земельного участка поставил забор и не дает возможность завершить строительство дороги. Мы используем все законные механизмы, чтобы строители смогли получить доступ на площадку.

Чиновник подтвердил планы завершения строительства до конца 2019 года проспекта Строителей до улицы Ленинградской, включающего мостовой переход через реку Оккервиль.

Отметим, что в ближайшее время начнется перекладка сетей, строительство теплотрассы в створе Европейского проспекта к «учебному кварталу» в Кудрово, где на участке в три га будут построены два детских сада – на 190 и 265 мест, а также школа на 825 мест.

Ирэн ОВСЕПЯН