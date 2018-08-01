Без обмана: молоко или молокосодержащий продукт?

15 июля вступил в силу закон Евразийской экономической комиссии, в нее входят в том числе и российские эксперты, согласно которому производители молочных продуктов, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, не должны использовать такие названия, как «сметанный продукт», «творожный продукт» и пр. Производителям отводится 180 дней, чтобы изменить упаковку и оформить декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

Если такой продукт содержит растительные жиры, то из названий должны быть полностью исключены «молочные» ассоциации. Новый технический регламент определяет размеры надписей для таких продуктов: фраза «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» и информация о технологии изготовления должна быть нанесена шрифтом не менее 2,5 миллиметра. Вводится обязательная надпись «Содержит растительные масла» шрифтом не менее 3 мм. Эти надписи должны наноситься на лицевую сторону упаковки.