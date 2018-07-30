Во Всеволожском районе стартовал смотр-конкурс социальных проектов «Ветеранское подворье – 2018». Открывала парад достижений энтузиастов шести соток первичная ветеранская организация микрорайона Котово Поле. На выставке, которая развернулась в фойе Культурно-досугового центра города Всеволожска, были представлены не только разнообразные овощи, фрукты и ягоды, выращенные на шести сотках, но и творческие работы самодеятельных художников, мастериц крючка и спиц. Одни рисуют свои картины на земле, другие – на полотне.

– Такое разнообразие представленных на конкурс работ обусловлено, конечно, самим конкурсом, – сказала, приветствуя участников, глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун. – Разрабатывая его условия, организаторы учитывали прежде всего творческую натуру и возможности наших ветеранов. А если нет этих шести соток, негде развернуться, а желание творчества есть? Поэтому здесь мы реализуем в рамках муниципальной программы «Культура Всеволожского района» ещё и нашу подпрограмму «Народное творчество».

Заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» С.В. Хотько подчеркнула, что «конкурс дает простор творчеству, и мы наглядно видим эти плоды. Не только в виде овощей и фруктов, но и в виде замечательных картин, на которых тоже цветут цветы и зреют плоды, а прекрасные сувениры и поделки дарят хорошее настроение».

Более 20 подворий, почти сорок участников ветеранской организации микрорайона Котово Поле, – и практически столько же дипломов, почетных грамот и подарков для тех, кто, несмотря на возраст, не теряет интереса к работе на земле и к творчеству. Таковы зримые итоги первого этапа районного конкурса «Ветеранское подворье».