С 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая традиционно проводится раз в год, сообщает «Российская газета». Все работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать пенсию в повышенном размере. Размер прибавки рассчитывается индивидуально.

Играет роль трудовой стаж и зарплата, с которой отчислялись взносы. “Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля”, – рассказали в Пенсионном фонде.

Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке. Поэтому для перерасчета не нужно обращаться в ПФР и писать заявление.