Водопровод в Лавриках проведут на муниципальные средства

Глава муниципального образования «Муринское сельское поселение» Валерий Гаркавый 25 июля встретился с жителями частного сектора деревни Лаврики, чтобы обсудить вопрос водоснабжения. Итогом обсуждения стал общий план прокладки водопровода и порядок подключения к нему жилых домов.

Проект нового водопровода на настоящий момент имеется, что значительно облегчает задачу, но в него необходимо внести изменения. Глава подчеркнул, что строительство не займет много времени, однако на проведение конкурса по выбору подрядчика потребуется около месяца. Столько же времени займет проведение коммуникаций. Стороны пришли к выводу, что лучше вести водопровод вдоль дороги, обустраивая колодцы на каждые несколько домов. В колодцах будут смонтированы отводы для домовладений и установлены счетчики ресурсоснабжающей организации. Вся эта работа будет произведена за счет муниципалитета. Далее от колодцев владельцы домов будут прокладывать водопровод за свой счет. Стороны договорились, что в течение одной-двух недель будут проведены изыскательские работы по определению оптимальных мест для установки колодцев и заключены договоры на подключение к водопроводу. От идеи наладить снабжение водой на период строительства с помощью колонки было решено отказаться, – сообщается на официальном сайте администрации поселения.