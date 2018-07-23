В Санкт-Петербурге 3 июля отметили 275 лет со дня рождения Гаврилы Романовича Державина. Торжественное мероприятие проходило в особняке Г.Р. Державина, который находится на набережной реки Фонтанки, 118. Сейчас здесь располагается Музей Г.Р. Державина и русской словесности его времени. Это – единственный в России музей, посвящённый поэзии XVIII века.

Семь имений было во владении Г.Р. Державина, на него работало 3 000 крепостных. Но чаще всего зиму он проводил в своём доме на Фонтанке, а лето – в усадьбе Званка в Новгородской губернии.

Мы ценим Г.Р. Державина как поэта, как одного из участников создания «Толкового словаря русского языка». (Кстати, строки для названия этой статьи были взяты из оды Г.Р. Державина «Бог»). А его современники видели в нём прежде всего государственного деятеля. Он сделал поистине головокружительную карьеру.

Родился Гаврила Романович Державин 3 июля 1743 года недалеко от Казани в семье обедневшего дворянина. Рано остался без отца. Окончил Казанскую гимназию, поступил в Московский университет, оттуда был призван на военную службу в Преображенском полку. 10 лет отслужил в полку простым рядовым. Но его честность, его принципиальность были, в конце концов, замечены, и в возрасте 34 лет он вышел в отставку уже в чине подполковника. В 1777 году Гаврила Державин приступил к государственной службе и за 26 лет достиг потрясающих успехов. Дважды был губернатором (в Петрозаводске и в Тамбове). Два года служил кабинет-секретарём у императрицы Екатерины. В царствование императора Александра Державин исполнял обязанности министра юстиции. А ещё он стал сенатором, действительным тайным советником.

Профессиональных литераторов в XVIII веке не было. Стихи писали люди, занимавшие высокие посты на государственной службе. Для них поэзия была увлечением, которое, кстати сказать, в то время приносило серьёзный материальный доход. Первые произведения Г.Р. Державина увидели свет в 1773 году, когда он ещё служил в Преображенском полку.

Позже, когда Г.Р. Державин посвятил себя государственной службе, в его особняке на Фонтанке сложился литературный кружок, в который входили известные деятели нашей страны. Его так и называли: «Державинский кружок». А в 1815 году, за год до своей кончины, на переводном экзамене Царскосельского лицея Гаврила Романович услышал выступление 15­-летнего Александра Пушкина и сказал: «Я больше стихов писать не буду… Скоро явится свету второй Державин – это Пушкин». Это была единственная встреча Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 8 июля 1816 года, в возрасте 73 лет, Гаврила Романович Державин скончался от сердечного приступа в своём новгородском имении Званка. Сейчас могила Г.Р. Державина и его супруги находится в Новгородском Кремле.

Г.Р. Державин является одним из самых ярких представителей русского классицизма. Торжества в честь его дня рождения в Санкт-Петербурге проходят очень интересно. В частности, в прекрасном саду усадьбы на Фонтанке проходят концерты музыки XVIII века, а в этом году нас особо порадовал ансамбль роговой музыки. Здесь открываются выставки и проходят мастер-классы, даже презентации блюд XVIII века, в том числе – фаршированной щуки, изготовленной по личному рецепту Г.Р. Державина. Кстати, два раза в год посещение этого музея является бесплатным: 18 мая и 3 июля.

А знаете ли вы, что…

• Ближайшим другом и родственником Г.Р. Державина (по линии жены) был архитектор, музыкант, поэт и переводчик Николай Александрович Львов. По проекту Н.А. Львова был построен дом Г.Р. Державина на Фонтанке. А ещё по проекту Н.А. Львова была построена церковь Великомученицы Екатерины в посёлке Мурино нашего района. И в усадьбе Приютино архитектор Н.А. Львов был желанным гостем. Пока не найдены доказательства, что он принимал участие в создании усадебных построек, однако влияние Н.А. Львова в этих постройках чувствуется очень сильно…

• Одну из самых знаменитых од Г.Р. Державина – «Фелица» – императрице Екатерине в приватной беседе преподнесла в качестве подарка Екатерина Романовна Дашкова (Воронцова). В оде «Фелица» Г.Р. Державин прославлял великую императрицу и давал ей наставления в управлении государством. Эта ода впервые была напечатана в 1782 году в журнале «Российское слово», а журнал издавала Екатерина Романовна Дашкова, которая в то время была президентом Российской Академии наук. Кстати, Е.Р. Дашкова проживала в имении Воронцовых в Мурино. Это было любимое гнёздышко её семьи.

• В Музее Державина на Фонтанке вы увидите портреты тех же людей, как если бы побывали во всеволожском Музее­усадьбе «Приютино». Это И.А. Крылов, Н.И. Гнедич, А.Н. Оленин. Все они были друзьями Г.Р. Державина. А Алексей Николаевич Оленин, который был первым директором Публичной библиотеки и президентом Российской академии художеств, рисовал иллюстрации к стихам Г.Р. Державина.

• Г.Р. Державин был автором своеобразного гимна России. До той поры, пока в 1833 году не был создан гимн «Боже, Царя храни» (автор – А.Ф. Львов), в торжественных случаях исполнялось произведение «Гром победы, раздавайся, Веселися, храбрый росс…», которое Гаврила Романович Державин написал по случаю взятия русскими войсками крепости Измаил.

Людмила ОДНОБОКОВА

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