«Я царь – я раб – я червь – я бог!»
В Санкт-Петербурге 3 июля отметили 275 лет со дня рождения Гаврилы Романовича Державина. Торжественное мероприятие проходило в особняке Г.Р. Державина, который находится на набережной реки Фонтанки, 118. Сейчас здесь располагается Музей Г.Р. Державина и русской словесности его времени. Это – единственный в России музей, посвящённый поэзии XVIII века.
Семь имений было во владении Г.Р. Державина, на него работало 3 000 крепостных. Но чаще всего зиму он проводил в своём доме на Фонтанке, а лето – в усадьбе Званка в Новгородской губернии.
Мы ценим Г.Р. Державина как поэта, как одного из участников создания «Толкового словаря русского языка». (Кстати, строки для названия этой статьи были взяты из оды Г.Р. Державина «Бог»). А его современники видели в нём прежде всего государственного деятеля. Он сделал поистине головокружительную карьеру.
Родился Гаврила Романович Державин 3 июля 1743 года недалеко от Казани в семье обедневшего дворянина. Рано остался без отца. Окончил Казанскую гимназию, поступил в Московский университет, оттуда был призван на военную службу в Преображенском полку. 10 лет отслужил в полку простым рядовым. Но его честность, его принципиальность были, в конце концов, замечены, и в возрасте 34 лет он вышел в отставку уже в чине подполковника. В 1777 году Гаврила Державин приступил к государственной службе и за 26 лет достиг потрясающих успехов. Дважды был губернатором (в Петрозаводске и в Тамбове). Два года служил кабинет-секретарём у императрицы Екатерины. В царствование императора Александра Державин исполнял обязанности министра юстиции. А ещё он стал сенатором, действительным тайным советником.
Профессиональных литераторов в XVIII веке не было. Стихи писали люди, занимавшие высокие посты на государственной службе. Для них поэзия была увлечением, которое, кстати сказать, в то время приносило серьёзный материальный доход. Первые произведения Г.Р. Державина увидели свет в 1773 году, когда он ещё служил в Преображенском полку.
Позже, когда Г.Р. Державин посвятил себя государственной службе, в его особняке на Фонтанке сложился литературный кружок, в который входили известные деятели нашей страны. Его так и называли: «Державинский кружок». А в 1815 году, за год до своей кончины, на переводном экзамене Царскосельского лицея Гаврила Романович услышал выступление 15-летнего Александра Пушкина и сказал: «Я больше стихов писать не буду… Скоро явится свету второй Державин – это Пушкин». Это была единственная встреча Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 8 июля 1816 года, в возрасте 73 лет, Гаврила Романович Державин скончался от сердечного приступа в своём новгородском имении Званка. Сейчас могила Г.Р. Державина и его супруги находится в Новгородском Кремле.
Г.Р. Державин является одним из самых ярких представителей русского классицизма. Торжества в честь его дня рождения в Санкт-Петербурге проходят очень интересно. В частности, в прекрасном саду усадьбы на Фонтанке проходят концерты музыки XVIII века, а в этом году нас особо порадовал ансамбль роговой музыки. Здесь открываются выставки и проходят мастер-классы, даже презентации блюд XVIII века, в том числе – фаршированной щуки, изготовленной по личному рецепту Г.Р. Державина. Кстати, два раза в год посещение этого музея является бесплатным: 18 мая и 3 июля.
А знаете ли вы, что…
• Ближайшим другом и родственником Г.Р. Державина (по линии жены) был архитектор, музыкант, поэт и переводчик Николай Александрович Львов. По проекту Н.А. Львова был построен дом Г.Р. Державина на Фонтанке. А ещё по проекту Н.А. Львова была построена церковь Великомученицы Екатерины в посёлке Мурино нашего района. И в усадьбе Приютино архитектор Н.А. Львов был желанным гостем. Пока не найдены доказательства, что он принимал участие в создании усадебных построек, однако влияние Н.А. Львова в этих постройках чувствуется очень сильно…
• Одну из самых знаменитых од Г.Р. Державина – «Фелица» – императрице Екатерине в приватной беседе преподнесла в качестве подарка Екатерина Романовна Дашкова (Воронцова). В оде «Фелица» Г.Р. Державин прославлял великую императрицу и давал ей наставления в управлении государством. Эта ода впервые была напечатана в 1782 году в журнале «Российское слово», а журнал издавала Екатерина Романовна Дашкова, которая в то время была президентом Российской Академии наук. Кстати, Е.Р. Дашкова проживала в имении Воронцовых в Мурино. Это было любимое гнёздышко её семьи.
• В Музее Державина на Фонтанке вы увидите портреты тех же людей, как если бы побывали во всеволожском Музееусадьбе «Приютино». Это И.А. Крылов, Н.И. Гнедич, А.Н. Оленин. Все они были друзьями Г.Р. Державина. А Алексей Николаевич Оленин, который был первым директором Публичной библиотеки и президентом Российской академии художеств, рисовал иллюстрации к стихам Г.Р. Державина.
• Г.Р. Державин был автором своеобразного гимна России. До той поры, пока в 1833 году не был создан гимн «Боже, Царя храни» (автор – А.Ф. Львов), в торжественных случаях исполнялось произведение «Гром победы, раздавайся, Веселися, храбрый росс…», которое Гаврила Романович Державин написал по случаю взятия русскими войсками крепости Измаил.
Людмила ОДНОБОКОВА
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