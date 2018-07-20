Инспекторский состав ГИМС МЧС России по Ленинградской области провел профилактический рейд. Цель проверки – пресечь нарушения правил пользования маломерными судами и предупредить несчастные случаи на воде.

В рейде принял участие весь личный состав государственных инспекторов ГИМС, а также представители администрации муниципальных образований, сотрудники полиции, погранвойск ФСБ, прокуратуры, рыбохраны, ВОСВОД, внештатные инспекторы ГИМС.

В ходе рейда Всеволожским отделением ГИМС было выявлено 55 нарушений правил пользования маломерными судами и составлено 55 административных материалов, одно судно поставлено на штрафстоянку. Отстранены от управления маломерными судами шесть судоводителей, проведено 70 профилактических бесед.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что все владельцы маломерных судов, подлежащих регистрации, должны иметь судовой билет и быть зарегистрированы до выхода на воду, вовремя пройденное ТО, удостоверение на право управления маломерным судном, на всех пассажирах должны быть надеты спасательные жилеты.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти