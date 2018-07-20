На пресс-конференции, состоявшейся 19 июля в пресс-центре ТАСС Северо-Запад, организаторы «Марша памяти» рассказали о том, что ждет участников и гостей военно-мемориальной экспедиции.

Дата для мероприятия выбрана не случайно. 9 августа 1944 года закончилась битва за Ленинград – самая продолжительное сражение за всю Великую Отечественную войну. В 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о том, чтобы признать 9 августа памятной датой – «Ленинградским днём победы». Теперь участники военно-мемориальной экспедиции «Марш памяти» мечтают о том, чтобы подобное постановление приняли и в Ленинградской области. Потому что битва за Ленинград была единой для нескольких регионов. Это – Ленинградская, Псковская и Новгородская области.

Военно-мемориальная экспедиция «Марш памяти» – 2018 будет проходить с 28 июля по 9 августа. В ней примут участие подростки от 12 до 18 лет, приехавшие из 13 регионов России. Они будут находиться под присмотром опытных поисковиков, военных и педагогов. Базовый палаточный лагерь экспедиции «Марш памяти» расположится на Невском «пятачке», оттуда ребята будут выходить в однодневные походы по Синявинским высотам.

В процессе экспедиции будет сформирована Первая военно-историческая дивизия имени пионеров-героев. Ожидается, что в состав этой экспедиции войдут мальчишки и девчонки, в том числе – из Всеволожского района. В последний день экспедиции – 9 августа – на Невском «пятачке» этой дивизии будет вручено знамя. Церемония пройдет по тем же правилам, по которым знамя вручалось во время Великой Отечественной войны. Поприсутствовать на церемонии, посмотреть торжественный марш-парад, а также своими руками потрогать технику военного времени приглашаются все желающие. Вход свободный. Экскурсию по выставке военной техники проведут подростки, которые к тому времени пройдут обучение в только что сформированной Первой военно-исторической дивизии имени пионеров-героев.

Основной состав военных машин предоставит для этой выставки Всеволожский Музей битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото автора с выставки военной техники 2017 года