Детский сад на 240 мест в Сертолово на ул. Кожемякина, д. 9 откроется в сентябре. В соответствии с нормами СанПиН он сможет принять до 300 детей.

В детском саду 12 групп. Дополнительно созданные места будут предоставлены малышам в возрасте от 2-х до 3-х лет. Выдачу направлений начнут после оформления договора пользования, заключенного между МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» и застройщиком – ООО «ЦБИ», после получения документов о регистрации права собственности.

Новый детский сад на ул. Кожемякина будет являться структурным отделением МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2».

Глава районной администрации Андрей Низовский высоко оценил качество нового детского сада:

– Этот детский сад жители Сертолово ждали давно. После того как правительство Ленинградской области подтвердило намерение выкупить объект у застройщика, а произошло это на прошлой неделе, процесс пошел. Представитель застройщика сообщил мне, что документы на оформление собственности уже переданы в Росреестр. После этого большая «бумажная» работа предстоит нашему комитету по образованию. Сентябрь близко, но я уверен, что ничто не помешает нам отпраздновать новоселье в намеченный срок. Сам по себе детский сад великолепен: бассейн, спортзал, просторные помещения – когда учреждение заработает, его можно будет ставить в пример.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района