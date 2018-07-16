На трассе «Кола» завтра, 17 июля, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке яхты «Anastacia II» с максимальным высотным габаритом 18,1 метра, разведут Ладожский мост в Кировском районе Ленобласти. Технологическую разводку представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» согласовали с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Отметим, разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.