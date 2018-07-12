Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства предлагает жителям региона путем открытого голосования в интернете выбрать единый сувенирный бренд Ленинградской области. Выбранным логотипом будут маркироваться товары, произведенные местными предприятиями и частными предпринимателями.

Как говорят инициаторы проекта, в Ленинградской области производится множество уникальных изделий народных художественных промыслов, ремесел и сувениров ручной работы. Чтобы местные сувениры стали узнаваемыми, успешно продвигались не только на региональном уровне, было решено разработать сувенирный бренд Ленинградской области.

Всего есть три идеи логотипа. Первый из них называется «Рукопожатие». Идея этого логотипа заключается в том, чтобы показать многообразие Ленобласти: многообразие видов народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие культур, повлиявших на развитие народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие этносов.

Второй логотип – «Ключ». В основе этого логотипа заложена идея о том, что уникальность Ленобласти заключается в людях, в мастерах. Ключ символизирует свободу, защиту, знания и тайну. Визуально образ ключа выполнен в виде современного контурного рисунка, а в контуре ненавязчиво читаются заглавные буквы названия Ленобласти – Л и О.

Последний возможный логотип – «Ладья». В основе логотипа заложена идея о том, что народно-художественные промыслы и ремесла – это культурно-историческое наследие региона, связь между прошлым и настоящим, сочетание традиций и новаторства.

Ознакомиться с логотипами и проголосовать за понравившийся проект можно по адресу: http://www.813.ru/news/detail/1645/