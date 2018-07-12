У застройщиков в поселке Мурино и в городе Кудрово будут выкуплены новые помещения для размещения офисов врачей общей практики. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, соответствующая договоренность о приобретении площадей по компромиссной цене уже достигнута.

Речь идет о помещении на улице Столичной, 4/3, площадью около 185 кв. метров в Кудрово и о помещении у «Петростроя» на участке №115 площадью 177 кв. метров в Западном Мурино.

Ранее, весной 2018 года, с застройщиками была достигнута договоренность о выкупе помещений в Буграх на ул. Полевой, д. 16, под амбулаторию с постом скорой помощи площадью 350 кв. метров и детского сада.