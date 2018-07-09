Олимпийский чемпион, игрок сборной России по волейболу, уроженец Всеволожского района, почётный гражданин поселка Кузьмоловский Максим Михайлов признан самым ценным игроком Лиги наций во Франции.

В минувшее воскресенье мужская сборная России по волейболу стала победителем чемпионата. В решающей встрече «Финала шести» россияне обыграли хозяйку турнира – команду Франции. Матч, прошедший в Лилле, завершился победой российской сборной со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:23). Максим Михайлов стал самым результативным игроком финала в составе победителей, набрав 19 очков.

Напомним, Максим Михайлов – заслуженный мастер спорта, родился в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. Его первым тренером был Валерий Емельянович Беспрозванных.