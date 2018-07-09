В минувшую субботу, 7 июля, в поселке Романовка состоялся ежегодный районный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто большее!», посвященный здоровому образу жизни. В этом году мероприятие проходило в юбилейный, десятый раз.

Гостей праздника ждала обширная развлекательная программа. Ребята могли поиграть в стритбол (уличный баскетбол) и настольный теннис. Тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, ждали настольные игры и мега дженга. Маленькие гости праздника выстроились в очередь, чтобы им нарисовали грим на лице. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по созданию цветов из бумаги.

Члены Молодёжного совета района собирали использованные батарейки, чтобы в дальнейшем отправить их на утилизацию. Воспитанники волонтёрского клуба «Творцы» провели антинаркотическую акцию. Они раздавали листовки с информацией о вреде курения, алкоголя и наркотиков, а также предлагали пройти тест на знание вреда психоактивных веществ.

Одним словом, программа праздника была очень насыщенной, а завершился он зажигательной дискотекой.

Екатерина КОРОЛЕВА