От Южного до центра Всеволожска и обратно теперь возит социальный автобус

Микрорайон Южный и центральную часть города Всеволожска связал новый социальный автобусный маршрут. На линию вышел автобус № 4, который будет курсировать по маршруту 4к. Основное отличие – в новых автобусах действуют льготы на проезд.

По многочисленным просьбам жителей ранее маршрут 4к был продлен до ул. Джанкойской, но он был только коммерческим. Теперь воспользоваться услугами перевозчика смогут также и льготники.

Появилась возможность проезда по безналичному расчету, стоимость которого составляет 28 рублей, а также по единому социальному проездному билету. А для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше по-прежнему действует бесплатный проезд.

В планах администрации Всеволожского района – продление автобусного маршрута № 4 и 4к до конца ул. Доктора Сотникова.

Маршрут социального автобуса № 4:

Из Всеволожска: пл. Всеволожская – Всеволожский пр. – ул. Взлетная – ул. Аэропортовская – ул. Московская – ул. Невская – ул. Джанкойская (мкр Южный).

Из мкр Южный: ул. Джанкойская (мкр Южный) – ул. Невская – ул. Московская – ул. Аэропортовская – ул. Взлетная – Всеволожский пр. – пл. Всеволожская.

Расписание автобуса: