От Южного до центра Всеволожска и обратно теперь возит социальный автобус

Микрорайон Южный и центральную часть города Всеволожска связал новый социальный автобусный маршрут. На линию вышел автобус № 4, который будет курсировать по маршруту 4к. Основное отличие – в новых автобусах действуют льготы на проезд.

По многочисленным просьбам жителей ранее маршрут 4к был продлен до ул. Джанкойской, но он был только коммерческим. Теперь воспользоваться услугами перевозчика смогут также и льготники.

Появилась возможность проезда по безналичному расчету, стоимость которого составляет 28 рублей, а также по единому социальному проездному билету. А для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше по-прежнему действует бесплатный проезд.

В планах администрации Всеволожского района – продление автобусного маршрута № 4 и 4к до конца ул. Доктора Сотникова.

Маршрут социального автобуса № 4:

Из Всеволожска: пл. Всеволожская – Всеволожский пр. – ул. Взлетная – ул. Аэропортовская – ул. Московская – ул. Невская – ул. Джанкойская (мкр Южный).

Из мкр Южный: ул. Джанкойская (мкр Южный) – ул. Невская – ул. Московская – ул. Аэропортовская – ул. Взлетная – Всеволожский пр. – пл. Всеволожская.

Расписание автобуса:

БУДНИЕ ДНИ
От ул. Джанкойской (мкр Южный) От ст. Всеволожская
6.00 13.10 6.10 13.25
6.40 14.45 6.50 15.03
7.10 15.16 7.20 15.34
7.37 15.47 7.47 16.05
8.03 16.36 8.16 16.54
8.30 17.14 8.43 17.31
8.57 17.48 9.16 18.05
9.37 18.18 9.55 18.33
10.15 18.50 10.33 19.08
11.02 19.22 11.20 19.39
11.40 19.51 11.58 20.07
12.10 20.40 12.26 20.55
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
От ул. Джанкойской (мкр Южный) От ст. Всеволожская
7.05 13.40 7.15 13.55
7.30 14.10 7.45 14.25
8.00 14.55 8.15 15.10
8.30 16.10 8.45 16.28
9.00 16.40 9.15 16.55
9.30 17.15 9.45 17.30
10.00 17.45 10.15 18.00
10.30 19.45 10.45 20.00
11.00 20.30 11.17 20.45
11.30 21.05 11.45 21.22
12.00 21.35 12.15 21.50 ПАРК
13.10 13.25

 

6 Июль, 2018
«
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий