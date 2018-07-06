От Южного до центра Всеволожска и обратно теперь возит социальный автобус
Микрорайон Южный и центральную часть города Всеволожска связал новый социальный автобусный маршрут. На линию вышел автобус № 4, который будет курсировать по маршруту 4к. Основное отличие – в новых автобусах действуют льготы на проезд.
По многочисленным просьбам жителей ранее маршрут 4к был продлен до ул. Джанкойской, но он был только коммерческим. Теперь воспользоваться услугами перевозчика смогут также и льготники.
Появилась возможность проезда по безналичному расчету, стоимость которого составляет 28 рублей, а также по единому социальному проездному билету. А для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше по-прежнему действует бесплатный проезд.
В планах администрации Всеволожского района – продление автобусного маршрута № 4 и 4к до конца ул. Доктора Сотникова.
Маршрут социального автобуса № 4:
Из Всеволожска: пл. Всеволожская – Всеволожский пр. – ул. Взлетная – ул. Аэропортовская – ул. Московская – ул. Невская – ул. Джанкойская (мкр Южный).
Из мкр Южный: ул. Джанкойская (мкр Южный) – ул. Невская – ул. Московская – ул. Аэропортовская – ул. Взлетная – Всеволожский пр. – пл. Всеволожская.
Расписание автобуса:
|БУДНИЕ ДНИ
|От ул. Джанкойской (мкр Южный)
|От ст. Всеволожская
|6.00
|13.10
|6.10
|13.25
|6.40
|14.45
|6.50
|15.03
|7.10
|15.16
|7.20
|15.34
|7.37
|15.47
|7.47
|16.05
|8.03
|16.36
|8.16
|16.54
|8.30
|17.14
|8.43
|17.31
|8.57
|17.48
|9.16
|18.05
|9.37
|18.18
|9.55
|18.33
|10.15
|18.50
|10.33
|19.08
|11.02
|19.22
|11.20
|19.39
|11.40
|19.51
|11.58
|20.07
|12.10
|20.40
|12.26
|20.55
|ВЫХОДНЫЕ ДНИ
|От ул. Джанкойской (мкр Южный)
|От ст. Всеволожская
|7.05
|13.40
|7.15
|13.55
|7.30
|14.10
|7.45
|14.25
|8.00
|14.55
|8.15
|15.10
|8.30
|16.10
|8.45
|16.28
|9.00
|16.40
|9.15
|16.55
|9.30
|17.15
|9.45
|17.30
|10.00
|17.45
|10.15
|18.00
|10.30
|19.45
|10.45
|20.00
|11.00
|20.30
|11.17
|20.45
|11.30
|21.05
|11.45
|21.22
|12.00
|21.35
|12.15
|21.50 ПАРК
|13.10
|13.25