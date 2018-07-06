С 9 по 15 июля вводится ограничение движения на съезде с КАД на Выборгское шоссе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 08.00 9 июля до завершения работ 15 июля на участке съезда с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Ленинградской области вводится временное ограничение движения. Проезжую часть сузят до 5 м, а скорость ограничат до 50 км/ч. За это время на указанном участке должны построить временный технологический съезд, который будет использоваться в период реконструкции участка КАД.

Напомним, государственный контракт на реконструкцию КАД от станции Горская до Приозерского шоссе был заключен в мае этого года. Подрядная организация выполнит уширение проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 14,3 км – от развязки на пересечении с ЗСД до развязки на пересечении с Приозерским шоссе. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года.