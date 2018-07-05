Константин Панкратьев возглавит комитет по строительству Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, новый руководитель комитета приступит к исполнению своих обязанностей с 9 июля.

Константин Юрьевич Панкратьев родился 2 июня 1975 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальностям «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция». Работал в компании по переработке и хранению нефтепродуктов, инвестиционных и строительных организациях. В 2015 году назначен заместителем руководителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», затем руководителем учреждения. Увлекается хоккеем. Женат, воспитывает двоих детей.