Всеволожский центр культуры и досуга проводит фотоконкурс «Мой флаг – моя Россия», приуроченный к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.

Прием заявок будет осуществляться с 9 июля по 12 августа. Конкурс проводится по трем номинациям: «Под флагом России», лучшее селфи «Россия, мы всегда с тобой» и фотоэтюд «Гордо реет флаг державный». Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий» будет определяться путем общественного голосования, которое пройдет на Юбилейной площади.

В конкурсе могут принять участие граждане от 14 лет, проживающие и зарегистрированные во Всеволожском районе. Допускается участие как профессиональных фотографов, так и фотолюбителей, коллективов авторов, студий фотографии, редакций и других объединений.

Документы и материалы направляются в электронном виде на почтовый ящик vsevmk@mail.ru с указанием темы письма «Фотоконкурс». Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633. Фотоработы будут размещены организаторами в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Всеволожский ЦКД».

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 1 сентября на Юбилейной площади на праздновании Дня города Всеволожска и Дня Всеволожского района.