Департамент Росприроднадзора по СЗФО внес в адрес главы администрации Заневского поселения Всеволожского района предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО, администрации в срок до 30 сентября 2018 года предложено принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории деревни Кудрово, вблизи ТЦ «МЕГА Дыбенко». В противном случае департамент рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами.

В рамках рассмотрения обращения, поступившего в ведомство, государственными инспекторами 19 июня текущего года был осуществлен рейд на территорию сельского поселения.

В ходе осмотра зафиксировано размещение отходов вдоль грунтовой дороги, въезд на которую осуществляется с Центральной улицы деревни Кудрово. Также с северной стороны от Мурманского шоссе, на пересечении с Трудовой улицей, наблюдается на значительной площади свалка строительных отходов.

Фото пресс-службы Департамента Росприроднадзора по СЗФО