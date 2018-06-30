Участники «Автопробега за мир» посетили Всеволожский район

29 июня Всеволожский район встречал «Автопробег за мир». Это мероприятие является инициативой жителей Германии.

«Автопробег за мир» впервые состоялся в 2016 году. В тот год в нём участвовало 235 человек. Они ехали на 70 машинах по одному маршруту, что составляло некоторые неудобства для организаторов. В этом году решено было ограничить количество машин, для автопробега составлено несколько маршрутов, и его участники разделились на группы.

На этот раз в Россию приехали 75 человек. Это представители разных профессий, среди них есть и очень молодые, и пожилые люди. Часть из них отправилась на «Поезде дружбы» в Москву, другая группа в данный момент движется по направлению к Дальнему Востоку, и их поездка будет продолжаться полтора месяца.

Через Всеволожский район пролегает «Балтийский маршрут», рассчитанный на три недели. Его участники едут сейчас на шести автомобилях. По пути следования они через окна автомобилей раздают прохожим флаеры о своей акции.

«Балтийский маршрут» стартовал 22 июня в Гамбурге. Его участники уже проехали через Швецию, Финляндию, и там встречались с представителями «Общества дружбы с Россией». Ленинградская область оказалась первым регионом в России, куда они въехали. Они будут путешествовать по Ленинградской области с 26 июня по 2 июля и посетят военные мемориалы, православные монастыри, мастерские народного декоративно-прикладного творчества.

26 июня их встречали в Выборгском районе. 28 июня участники автопробега осмотрели Музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе, провели митинг на Синявинских высотах и посетили немецкое кладбище в деревне Сологубовка Кировского района.

Во Всеволожском районе их больше всего интересовала Дорога жизни. Участники автопробега утром 29 июня провели митинг на Румболовском мемориальном комплексе, возложили цветы к памятнику «Полуторка». Затем делегация в сопровождении экскурсовода и переводчика подъехала к памятнику «Катюша» на 17-м километре Дороги жизни, где тоже состоялось возложение цветов. Третьим памятником, который посетила немецкая делегация, стал мемориал «Разорванное кольцо». Там прошла минута молчания. После этого была организована экскурсия в Осиновецкий филиал Военно-морского музея – Музей «Дорога Жизни».

После посещения Всеволожского района автомашины из Германии двинулись дальше – в Сортавалу. Потом на некоторое время они опять вернутся в Ленинградскую область, посетят Лодейнопольский и Тихвинский районы, и направятся в Вологду. А впереди их ждут Ярославль, Владимир, Тверская, Новгородская, Псковская области, Калининград.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА