Отныне найти работу воспитанникам Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске будет проще. Cразу после обучения трудоустроиться смогут операторы ЭВМ, верстальщики и компьютерщики. Третьего июля в учреждении откроется цифровая типография.

– Соответствующее оборудование уже приобретено, – проинформировали в пресс-службе Мультицентра. – В новой типографии будут производить печатную продукцию как для нужд самого учреждения, так и в коммерческих целях. В планах прием заказов на изготовление буклетов, журналов и других типографических изделий. Реализовываться продукции будет под брендом «Отличные товары от отличных людей». В процессе будут задействованы ребята с ментальными нарушениями и ограниченной мобильностью.

Как удалось узнать, в перспективе в Мультицентре наладят производство керамической продукции. В данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве с предприятием, готовым запустить выпуск оригинальных изделий.

Ирэн ОВСЕПЯН