Лето во Всеволожске – это всегда красиво. Утопающие в зелени улицы, цветущие клумбы, поющие птицы, солнечные площади и тенистые бульвары. Но вместе с этим всеволожцы нередко отмечают и другие, менее приятные явления, которые приходят вместе с летним сезоном – переполненные мусорные баки и сопутствующие им ароматы. О том, как планируется навести порядок в городе Всеволожске по части вывоза твердых бытовых отходов, рассказал руководитель Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Роман Панфилов. В борьбе за чистоту города выделены два приоритетных направления.

– Жители города жалуются на то, что контейнерные площадки по сбору мусора переполнены. Особенно много жалоб появилось с началом летнего сезона…

– Есть два типа площадок – муниципальные и дворовые, относящиеся к зоне ответственности управляющих компаний. Начнем с первых, так как отвечаем за них мы, а обслуживает подрядная организация – «Всеволожскспецтранс». Всего в городе 25 муниципальных площадок. Мы контролируем график вывоза мусора, являющийся частью контракта, а также поддержание порядка на самих площадках. Их уборка должна производиться раз в неделю или чаще, если возникает такая необходимость. Каждую неделю наша комиссия объезжает все адреса. С руководством компании «Всеволожскспецтранс» мы находимся в постоянном контакте, однако нарекания все равно есть – по итогам работы комиссий составлены четыре акта о нарушении условий контракта. Что касается дворовых площадок, то с них заполненные контейнеры выводятся также компанией «Всеволожскспецтранс», но по заявке управляющей компании. Некоторые пытаются экономить. В этом случае жители дома должны предъявлять претензии в первую очередь своей управляющей компании, ну и, конечно, сигнализировать нам.

– Почему в начале лета в городе возникли горы мусора?

– Не буду говорить о повышении тарифов на полигонах, куда вывозят отходы. Я понимаю, что жителям не нужны рассуждения, им нужно, чтобы в городе было чисто. Укажу на главную причину проблем муниципальных площадок – на них привозят строительный мусор, огромное количество. Именно поэтому решением главы администрации района было принято решение о рейдах, которые ежедневно, в течение двух недель, проводились совместно полицией, Росгвардией, службой муниципальной безопасности, дружинниками, волонтерами и, конечно, нашими сотрудниками. С целью привлечения к административной ответственности были выявлены грузовые автомобили, которые сгружали несанкционированный мусор как на контейнерные площадки в городе, так и просто в лесу и на обочинах дорог. Но главный результат в другом – в кругу лиц, занимающихся подобной противоправной деятельностью, быстро пошли слухи о том, что во Всеволожске «ловят». Скажу честно – нарушений стало меньше, но факты незаконной свалки мусора фиксируются чуть ли не каждый день. Больше – на несанкционированных свалках. Это – зона ответственности комитета по природопользованию Ленинградской области. С ними мы работаем очень тесно – отправляем фотоматериалы, весь немалый пакет документов по каждому факту. Конечно, процедуру нужно упрощать с тем, чтобы нарушителя можно было бы привлекать к ответственности если не на месте, то хотя бы по факту нарушения. Пока же путь от преступления до наказания довольно длинный.

– Можно ли повысить эффективность борьбы с нарушителями?

– На наших муниципальных контейнерных площадках в самое ближайшее время будут установлены видеокамеры, которые будут вести как прямую трансляцию изображения на диспетчерский пункт, так и круглосуточную запись. То же самое я посоветовал бы сделать на своих площадках и управляющим компаниям многоквартирных домов. Ведь по их заявке подрядная организация вывозит контейнер с мусором, а вот мусор крупногабаритный, выброшенные холодильники и диваны, она не вывозит. Это лишние хлопоты как для управляющей компании, так и неудобство для жильцов, у которых складывается впечатление, что мусор не вывозится неделями. К слову, лично у меня в кабинете будет висеть монитор, где постоянно будет «кино» про наши помойки в реальном времени. Поверьте, мне очень хочется увидеть фильм, где все сюжеты заканчиваются хорошо.