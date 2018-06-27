Движение по улице Шоссе в Лаврики ограничат

С 6 июля будет ограничено движение автотранспорта по ул. Шоссе в Лаврики в связи с началом работ по комплексной реконструкции части автомобильной дороги улицы Шоссе в Лаврики, от улицы Центральной до моста – выезд/въезд на улицу Арсенальную д. Новое Девяткино. До конца июля реконструируют тротуары в местах неудовлетворительного состояния; расширят перекресток ул. Шоссе в Лаврики и ул. Английской; установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Кроме того, будут произведены фрезерование верхнего слоя дорожного полотна и укладка нового; устройство сетей ливневой канализации.

Администрация Муринского поселения просит автомобилистов заранее продумывать маршрут с учетом вводимых ограничений. Информация по ограничению движения будет размещена в информационных щитах, которые будут установлены на основных магистралях, прилегающих к ул. Шоссе в Лаврики.