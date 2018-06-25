Веселись и танцуй – начинается Сабантуй!

Грандиозный праздник плуга – Сабантуй обещают устроить представители татарской и башкирской диаспор Ленинградской области. С организацией торжеств помогут комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, областной Дом дружбы. Мероприятия с конкурсами, песнями, плясками и традиционной дегустацией татарских блюд пройдут на разных площадках 47-го региона. В минувшую субботу, 23 июня, в Доме дружбы Ленинградской области состоялась презентация летнего татаро-башкирского праздника.

– В русском языке слово «сабантуй» обозначает банальные посиделки, а в татарском, откуда оно, собственно, и заимствовано, один из самых больших праздников татарского народа, – рассказывает председатель Тосненского союза татар «Изге Юл» Иняятулла Кутуев. – Отмечается он с размахом и имеет целый ряд свойственных только ему обычаев. Празднование Сабантуя обычно приходится на конец весны – начало лета, поскольку символизирует окончание весенне-полевых работ и восславляет труд человека. Сегодня в Ленинградской области согласно официальной статистике проживает более 10 тысяч татар. Но, как известно, статданные не всегда правдивы. Думаю, что при подсчетах не учли этнических татар, которые настолько ассимилировались, что не акцентируют внимание на этнической принадлежности. Отсюда и не очень верные данные.

Как рассказал председатель татаро-башкирского общества в Гатчине Ильяс Норов, первые татары в пригороде Санкт-Петербурга появились более 300 лет назад.

– Согласно указу Петра I переселенцев привлекали для того, чтобы обустроить культурную столицу и пригород, – продолжает собеседник. – С тех пор прошли столетия, но татарская диаспора продолжает принимать активное участие в организации разных культурных мероприятий. В ближайшее время в Гатчине появится татаро-башкирский культурный центр со своей молельной комнатой. Так сложилось, что сегодня в Ленинградской области нет мечети. После открытия культурного центра набожные мусульмане смогут помолиться в специальной комнате.

– В Ленинградской области татарский праздник Сабантуй проводится в 105-й раз, – говорит директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Этот праздник дружбы отличается глубокой философией и неповторимым национальным колоритом. Представители разных национальностей собираются, вместе что-то делают, веселятся, – это все направлено на сплочение. На таких мероприятиях люди могут лучше узнать и понять друг друга. Как показывает практика, в праздновании татарского праздника с удовольствием принимают участие русские, украинцы, белорусы, армяне, карачаевцы, кыргызы, дагестанцы и представители других национальностей. Кого-то на Сабантуй приводит любопытство, а кого-то – национальные традиции. Надеемся, что в следующем году нам удастся организовать федеральный Сабантуй и пригласить гостей со всех регионов России.

Напомним, в субботу, 30 июня, в деревне Энколово Всеволожского района состоится традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй. В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение автотранспортных средств на дороге регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярьги».

С 9.00 до 21.00 будет действовать одностороннее движение по направлению к деревне Сярьги, строго по пропускам. Со стороны Токсово и Рапполово въезд и выезд свободны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

