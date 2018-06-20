Олимпийский чемпион Максим Михайлов провел мастер-класс юным спортсменам в Кузьмолово

В минувшие выходные в Кузьмолово звезда мирового волейбола Максим Михайлов принял участие в районном турнире по волейболу среди детско-юношеских команд.

На турнир съехались ребята из разных поселений Всеволожского района и Санкт-Петербурга. Всего в этот день на игровом поле встретились 6 команд – из Токсово, Лесколово, две команды из Кузьмолово, сборная команда Всеволожска и Бугровского поселения и команда из Северной столицы.

До начала спортивного мероприятия все желающие смогли пообщаться и сфотографироваться с известным волейболистом. На открытии турнира Максим Михайлов произнёс слова благодарности в память своего первого тренера Валерия Емельяновича Беспрозванных, открывшего ему путь в мир волейбола.

Затем Максим провёл для ребят мастер-класс, показав, как проходит разминка в сборной России. Под руководством одного из лучших диагональных мирового волейбола гости и участники турнира выполняли упражнения и игровые приёмы из арсенала сильнейших игроков страны. В завершение своего визита Максим Михайлов пожелал игрокам удачи, после чего на память об этой встрече было сделано общее фото.

По итогам соревнований первое место завоевала команда Кузьмоловской школы волейбола, второе место заняли учащиеся Кузьмоловской средней школы, третье место у сборной Всеволожск – Бугры. Победителям и призёрам турнира вручили кубки, сувениры и памятные призы.

Напомним, Максим Михайлов – почётный гражданин Кузьмоловского, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр – 2008 и олимпийский чемпион 2012 года, многократный победитель и призёр мировой лиги, чемпионатов России и Европы. Диагональный сборной России и клуба «Зенит-Казань».

Соревнования организованы региональной общественной организацией «Центр общественных инициатив «Игра» при поддержке администрации Всеволожского района. Соревнования имени олимпийского чемпиона в Кузьмоловском поселении проходят в четвёртый раз и уже стали традиционными.

Мария ПЕТРОВА