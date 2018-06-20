«Весна пришла, на деревьях почки распускаются», – эта фраза нам привычна. Но мы не привыкли к другому явлению: весной появляются не только цветы – в хвойном лесу распускаются лиственницы. И это – очень красивый процесс. Хвоинки, которые на лиственницах появляются каждый год заново, имеют нежный цвет – они намного светлее, чем хвоя на ёлках и соснах. В мае лиственницы как бы одеваются светлой зелёной дымкой. Это, наверное, самый лучший период для посещения Линдуловской рощи.

Есть такой уникальный объект в Ленинградской области, который мало посещается туристами. А ведь он производит неизгладимое впечатление и является предметом гордости Ленинградской области.

Главный вход в Линдуловскую рощу находится в трёх с половиной километрах от железнодорожной станции Рощино (Выборгский район). От станции к роще ведёт асфальтированная дорога. И если вы пойдёте в правильном направлении, то уткнётесь в деревянные ворота. С этого места начинается пеший маршрут по Линдуловской роще, который проходит по кругу (у ворот вы на него вступите и назад к воротам вернётесь). Протяжённость маршрута – тоже три с половиной километра, на всём его пути расставлены указатели.

Линдуловская лиственничная роща имеет искусственное происхождение. Она является примером того, что человек способен не только уничтожать, но и создавать уникальные леса. У истока этого созидательного труда стоял сам Пётр Первый. Для строительства военного флота ему понадобился корабельный лес. Возить из Сибири – далеко. Согласно преданию, проезжая мимо речки Линдуловой, Пётр Первый заявил, что это – лучшее место для закладки питомника. Но при жизни Петра проект осуществить не удалось. Зато к проекту вернулись во времена Анны Иоановны. В 1738 году «лесной знатель» и формейстер Его Императорского Величества Фердинанд Габриель Фокель засадил участок размером 1,89 га возле реки Линдуловой семенами сибирской лиственницы. Семена были привезены из Архангельска.

Микроклимат и почва в этом месте оказались настолько подходящими, что растения хорошо прижились.

В 1830 году Линдуловская роща была объявлена учебным и опытным объектом Санкт-Петербургского практического лесного института, ныне – Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Начиная с 1840 года семена лиственницы из Линдуловской рощи стали вывозить в разные страны Европы, в США, Австралию, Японию. И там они хорошо приживались. Решением Департамента корабельных лесов с 1856 года Линдуловская роща стала заповедной. Отпуск древесины отсюда осуществлялся только за счёт поваленных ветром деревьев.

Наибольшего развития Линдуловский заповедник достиг в советское время. Уже с 1925 по 1927 год его площадь достигла 22 га, причём здесь высаживали не только лиственницу, но и сосну Муррея, пихту сибирскую, дуб, ясень, черную ольху и дугласию. В 1976 году Линдуловская роща была объявлена заказником, так как она оказалась самой старой в СССР и в Европе лиственничной рощей.

То, что этот лес – старый, создаёт в нём особую атмосферу. Такого аромата и такого насыщенного полезными элементами воздуха вы не найдёте в молодых лесах. В Линдуловской роще дышится по-особому. И хотя посадки лиственницы в настоящий момент не густые – они перемежаются с ёлками и соснами, но лиственницы выделяются среди них особой красотой и стволами розоватого оттенка. Наиболее старые лиственницы снабжены табличками с номерами. Эти деревья признаны самыми высокими в Санкт-Петербурге и окрестностях – их высота достигает 51,5 метра. А в обхвате стволы – более двух метров.

Сейчас Линдуловская роща находится под охраной Лесотехнического университета. И хотя ещё при входе бросается в глаза, что много больных деревьев, их никто не удаляет, соседним деревьям не делают прививок, но всё-таки попытки ухаживать за рощей предпринимаются. Так, муравейники здесь огорожены, тропки главного маршрута посыпаны белым песочком, вдоль маршрута поставлены беседки и скамейки. Во время экскурсии среди высоких сосен мы обнаружили даже памятник героям Великой Отечественной войны, погибшим при защите Карельского перешейка. А у подножия памятника – возложенные свежие цветы.

Поразила красота местной небольшой речки! Она имеет пороги. Вода возле этих порожков шумит, можно опустить в речку ноги – вода чистая и студёная. Могу вас заверить – вы пройдёте по маршруту, и ваш организм омолодится. Такой подарок нам оставили наши предки. Но даже в этой роще попадаются туристы, готовые вокруг себя сеять тонны мусора. Они не умеют ценить и беречь то, чем мы богаты.

А мы в Ленинградской области имеем необычайно интересную флору и фауну. Кому-то именно такая природа кажется экзотической. Представьте, с каким восхищением может смотреть житель Африки на обыкновенную божью коровку. Ему такое существо покажется чудом природы. А ещё иностранцы говорили мне, что их поражают красотой наши маленькие стрекозы. И поля, в которых цветёт иван-чай. И ландыши, незабудки, похожие на игрушки. Давайте и мы взглянем на эти явления свежим взглядом. После посещения Линдуловской рощи становится понятно: это большое чудо, что лиственницы растут и во Всеволожске. Вероятно, они были тоже высажены из семян, заготовленных в уникальной Линдуловской роще. Потому что они прижились в городской среде и набирают силу. И начинаешь по-особому ценить эти крохотные островки здоровья в центре нашего города.

Людмила ОДНОБОКОВА

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