Специалисты Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе провели работу по регистрации первой в РФ Лаборатории ЦГиЭ ЛО в государственной ветеринарной информационной системе РФ.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2018 года вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

При поступлении продукции не только на предприятия по переработке или на оптово-розничные базы, но и в магазины розничной торговли, в сеть общественного питания (кафе, столовые и др.), в школы, детские сады, больницы на неё должен быть оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ и погашен уполномоченным лицом.

Для того чтобы предупредить с 1 июля 2018 года ограничение доступа животноводческой продукции в торговые сети района и за его пределы, руководителям предприятий и учреждений, занимающихся оборотом (переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией, закупом) продукции животного происхождения на территории Всеволожского района Ленинградской области, необходимо получить логин и пароль для доступа в ФГИС «Меркурий» к сервисным функциям (гашение, оформление возвратных ветеринарных сопроводительных документов и т.д.).

Важна полная характеристика конкретной перемещаемой партии подконтрольного товара и данные о его контроле по всей цепочке перемещения данного товара в товаропроводящей сети (или цепи), включая факты проведения и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы (оформление актов осуществляется во ФГИС «Меркурий»). Необходима также регистрация результатов лабораторных исследований в автоматизированной системе «Веста».

Для сведения всех заинтересованных лиц информация по внедрению и работе ФГИС «Меркурий», порядке проведения лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы с 1 июля 2018 г.:

Ссылки на веб-сайты:

- Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/

- Управление ветеринарии Ленинградской области: http://veterinary.lenobl.ru/

- Учреждение: http://vsevst.ru/

Контактное лицо ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»: ветеринарный врач Александр Викторович Пашнин. Тел. 8 (813-70) 38-003.