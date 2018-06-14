Вопросам раздельного сбора мусора было посвящено заседание общественного экологического совета при главе администрации Всеволожского района под председательством заместителя по общим вопросам Сергея Полякова. Дискуссия, на которой обсуждалась «дурно пахнущая» тема, прошла вчера, 13 июня, в администрации Всеволожского района.

– Если театр начинается с вешалки, то привлекательность любого нового жилищного квартала формируется в том числе своевременным вывозом мусора, – отметил генеральный директор строительной компании Дмитрий Альхов.

Пилотный проект по раздельному сбору мусора, который компания реализовала в ЖК «Южный», показал, что проблему сортировки твердых бытовых отходов решить можно, хотя это и непросто. Внутри дворов микрорайона были установлены несколько контейнеров по раздельному сбору мусора. Жители привыкают к новшеству постепенно. Но авторы инициативы не отчаиваются. Их перспективная цель – создать во Всеволожске несколько пунктов по сбору вторсырья.

– Главная задача – сократить вывоз мусора на полигон, – согласился Сергей Поляков. – Для этого в первую очередь надо организовать пункты приема вторсырья, а после – его сортировку. Только такой подход может сократить вдвое объёмы бытовых отходов, которые вывозятся на полигон. Пилотный проект в микрорайоне Южный показал, что необходимо более масштабно организовать такую работу.

Параллельно с развитием специальной инфраструктуры идет воспитательная работа, направленная на формирование у молодых граждан культуры обращения с отходами. В некоторых школах района уже установлены разноцветные контейнеры, в которых раздельно собирают ТБО. В рамках экологического просвещения в районе задействованы трудовые бригады для старшеклассников, на трех больших площадках ведется активная работа по восстановлению экологии. К примеру, ребята в Гарболово посадят яблоневый сад.

– В 35 образовательных учреждениях ведется активная работа по раздельному сбору мусора и воспитанию бережного отношения к природе, – подчеркнула заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. – Тема экологии важна для старшеклассников, поэтому надо предоставить возможность реализовать себя в этом направлении.

Ирэн ОВСЕПЯН