В 2019 году Ленинградской области выберут столицу

По итогам ежегодного конкурса среди муниципалитетов будет определяться столица Ленинградской области.

Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области «Об организации ежегодного конкурса «Столица Ленинградской области».

Начиная с 2019 года конкурс будет проводиться среди муниципальных районов и городского округа. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, город, признанный победителем конкурса, будет наделен статусом столицы Ленинградской области сроком на 1 год, получит на благоустройство 100 млн рублей и право принять празднование дня рождения региона. Помимо праздника, столичному городу придется не менее двух раз в год организовать на своей территории заседания правительства Ленинградской области.

В соответствии с постановлением претендовать на получение статуса столицы Ленинградской области можно не чаще одного раза в 10 лет.