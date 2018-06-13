Вопрос открытия ясельных групп обсуждался на выездном заседании председателя комитета по образованию Всеволожского района Ирины Федоренко.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, первой ласточкой должна стать группа во всеволожском детском саду № 2. В этом недавно открытом дошкольном учреждении как раз есть подходящие помещения для размещения 20 малышей в возрасте до трех лет.

Всего же до 2021 года ясельные группы должны появиться в количестве, достаточном для всех малышей района. Уже с этого года ясли будут открываться во всех новых дошкольных учреждениях. В 2018 году на территории района должны открыться 16–18 дошкольных учреждений – они строятся как за бюджетный счет, так и за счет инвесторов с последующим выкупом.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района