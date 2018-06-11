Врач всеволожской больницы признан лучшим в Ленинградской области

На праздничном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, прошедшем в минувшую субботу во Всеволожском центре культуры и досуга, было названо имя лучшего врача анестезиолога-реаниматолога Ленинградской области.

Им был признан врач высшей квалификационной категории Всеволожской клинической межрайонной больницы, доктор медицинских наук, доцент кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СЗГМУ им. Мечникова Рустам Абдухалимович Нарзикулов.

С 1999 года Рустам Абдухалимович работает на всеволожской земле, спасая жизни своих пациентов. Он занят не только обширной практикой и преподавательской деятельностью – в профессиональном багаже Рустама Абдухалимовича целый ряд научных публикаций.

Светлана ЗАВАДСКАЯ