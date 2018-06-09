Всеволожцев отметили Благодарностями Президента

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в преддверии Дня России провел торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград. Благодарностями были отмечены, в том числе, жители Всеволожского района.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации была объявлена главе муниципального образования, главе администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Геннадию Шорохову и директору Центра «Ладога» Татьяне Маевской.

Вручая высокие награды, глава региона отметил, что Ленинградская область ежегодно чествует земляков, проявивших себя на производстве, в научной или общественной работе, культурной жизни.

– Это люди, которые неравнодушны к судьбе своей малой родины, Ленинградской области и всей России. В настоящий момент истории они – лучшие, и награды от Президента, Правительства России и администрации региона – тому подтверждение, – сказал Александр Дрозденко.

В ходе торжественной церемонии заслуженные награды были вручены учителям, труженикам сельского хозяйства, деятелям науки и искусства, работникам ЖКХ, священнослужителям, сотрудникам областной и районных администраций.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти