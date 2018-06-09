«Мобильные» медики уже работают с пациентами во Всеволожском, Тихвинском, Лужском, Волховском и других районах. Всего 12 бригад поликлинической службы патронажа маломобильных пациентов приступили к работе в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, формирование новой выездной службы для больных с особыми потребностями завершится в регионе до конца 2018 года – количество выездных бригад удвоится. В августе специально для выездов планируется дополнительно закупить автомобили «Лада Ларгус», на борта которых будет нанесена эмблема поликлинической службы.

Служба патронажа маломобильных групп пациентов предназначена для обеспечения качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи гражданам, которые из-за своих заболеваний не могут самостоятельно посещать врача. Все пациенты, нуждающиеся в помощи на дому, внесены в специальный реестр, который формируется с участием областных органов социальной защиты.

Врачи по графику будут проводить регулярный осмотр пациентов, брать необходимые анализы, делать электрокардиографию, оказывать другую медицинскую помощь. При необходимости в состав бригад включат узких специалистов, в том числе гериатров.