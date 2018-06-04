В Арт-гостиной «Атмосфера» при Всеволожском центре культуры и досуга 2 июня состоялся вечер, посвященный жизни и творчеству поэта Владимира Шуфа, вычеркнутого по идеологическим причинам из истории отечественной литературы.

Поэт-романтик, тяготевший к классической традиции, Шуф жил в переломный период российской истории, на стыке золотого и серебряного веков русской словесности, и это определило его творческий почерк. Литературное наследие Владимир Шуфа – это несколько книг стихов и два больших романа: «Сварогов» (в стихах) и «Кто идет?», которые никогда не переиздавались после Октябрьской революции 1917 года.

Владимир Шуф всю жизнь совмещал литературное творчество с насыщенной и полной поездок и приключений журналистской деятельностью. Он сотрудничал в двух десятках различных изданий, но больше всего в газетах «Петербургский листок» и «Новое время», где печатал репортажи и заметки. В качестве военного корреспондента он побывал на греко-турецкой и русско-японской войнах, в свите Вильгельма II участвовал в паломнической поездке в Палестину и Иерусалим. Яркие впечатления Шуфа от этих командировок публиковались в петербургских периодических изданиях.

В возвращении Владимира Шуфа в историю российской литературы большую роль сыграла книга токсовского писателя-краеведа Владимира Кудрявцева, в руки которого три десятилетия назад попал дневник поэта. Об этой удивительной находке и о своих исследованиях рассказал на вечере «Проснулось мое вдохновение» Владимир Кудрявцев. С поэтическим творчеством Владимира Шуфа познакомили участников Арт-гостиной режиссеры Всеволожского народного театра Ирина Троицкая и Александр Маркин и актеры театра Екатерина Попкова и Давид Дзидзигури, режиссер студии «Отражения» Олег Шишов, сотрудница ЦКД Юлия Рубис. Романс «Вечер» на стихи Шуфа и музыку Лопухина прозвучал в исполнении Николая Еремина.

Нина УСТИЧЕВА