Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 4 июня в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Со стационарного телефона в Ленинградской области позвонить можно по номеру 006. По телефону 8 (813-61) 315-01 – звонок платный.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти