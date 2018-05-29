В Гатчине 26 мая прошел ежегодный областной фестиваль «ГТО в моей семье». Две семьи из Всеволожского района защитили честь родного края и завоевали золото и серебро соревнований.

17 команд муниципальных районов Ленинградской области приняли участие в фестивале. Соревнования проходили в двух возрастных группах. В одной участвовали семьи, возраст детей в которых 6 – 10 лет, таких семей было 10. Во второй померились силами 7 семей, возраст детей в которых 11–15 лет. Общее количество участников фестиваля – 51.

Программа фестиваля включала в себя семь конкурсов: домашнее задание, легкоатлетическая эстафета, прыжок в длину с места толчком двумя ногами; конкурсы: «На гибкость», «Передача мяча», «Веселая эстафета» и «Веселый батут».

По результатам фестиваля призовые места на пьедестале распределились следующим образом:

I группа (дети в возрасте 6–10 лет):

1 место – Семья Зуевых (Всеволожский район);

2 место – Семья Паращишиных (Гатчинский район);

3 место – Семья Магазовых (Киришский район).

II группа (дети в возрасте 11–15 лет):

1 место – Семья Добычка (Сосновоборский городской округ);

2 место – Семья Антоновых (Всеволожский район);

3 место – Семья Якушиных (Кировский район).

Команды, занявшие 1–3 места, традиционно были награждены дипломами и кубками комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, памятными призами с символикой ГТО. Комитет по культуре Ленинградской области предоставил подарочные сертификаты семьям-победителям на посещение любого спектакля по выбору в Театре «На Литейном».