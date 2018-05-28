Человек-легенда ленинградской земли – Юрий Васильевич Трусов – встречает 80-­летие. Он известен как подвижник областного птицеводства, которому сегодня нет равных в стране, доверенное лицо Владимира Путина на выборах Президента России, Почётный гражданин Ленинградской области и многолетний председатель Общественной палаты региона. Ю.В. Трусов награжден орденами СССР: «Знак Почета», Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени; Российской Федерации – орденом Почёта. А также знаками отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» и «За вклад в развитие Ленинградской области». Но в какой бы должности он ни трудился, с самого детства он посвящал жизнь делам, которые помогают окружающим людям и Родине. Своему высшему призванию Юрий Васильевич остается верным и по сей день!

Он в полном смысле родом из блокады. Появившись на свет 28 мая 1938 года в Чите, он вместе с мамой, Еленой Алексеевной, пережил тяготы осады в городе на Неве, где настигло семью то страшное время. Испытания не смяли, а закалили ростки добра, посеянные в его душе родителями. В воспоминаниях, через десятилетия, – образ госпиталя, отец-фронтовик и еще пара десятков раненых в палате. И, как его просит отец, Василий Антонович, Юра посидит с каждым из бойцов, поделится с ними теплом своего сердца и заботой. Отец ушел рано, в 48 лет. Всю войну прошел комиссаром батальона, был первый раз ранен здесь, под Ленинградом, вернулся в строй, а второй раз его так тяжело ранили под Ригой, что он больше года провалялся по госпиталям, едва выжил, но остался инвалидом, и ушел из жизни, когда Юре было всего 14 лет, в самое время, когда так нужен отец!.. Мама, Елена Алексеевна, была великой труженицей и в своем роде «железным человеком», она больше так никогда и не вышла замуж, хотя была красива, и предложения ей поступали, но она всегда говорила: «Я дала отцу слово, что выращу тебя человеком и дам образование, и ты главный человек моей жизни». Только уже будучи взрослым, он вполне оценил ее жертвенность и подвижничество.

Выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института 1960 года, молодой и горящий инженер-механик Трусов после всех лишений войны жил тем, чтобы накормить досыта огромную страну. Ответственность, профессионализм и искренность, с которыми он подходил ко всему, за что бы ни брался, притягивали людей, и они отвечали поддержкой. Еще студентом настойчивый парень получил опыт работы. В свои 20 он уже имел удостоверение слесаря, поработал на карбюраторном заводе, мог сесть за трактор и за штурвал комбайна. Поэтому в Казахстане, где был на практике, их, двух студентов из Ленинграда, сразу бросили на ремонт техники. И они «запустили» один безнадежно, казалось, «убитый» комбайн и трактор. А потом Юра сел за штурвал комбайна.

– Это чувство невозможно описать, – спустя 60 с лишним лет вспоминает Юрий Васильевич. – Что это такое, когда перед тобой волнуется море пшеницы и ты на капитанском мостике этого корабля – комбайна. И ты точно знаешь, что этот хлеб идет в закрома Родины и накормит тысячи и тысячи людей. Я испытывал какой-то дикий восторг. Вот ветер дует, и море этого хлеба, а я всегда вспоминал те блокадные 125 грамм, и как я плакал от голода, просил маму «дать мне хоть крошечку хлеба»!..

После окончания института Юрий Трусов начинал руководителем тракторной бригады совхоза в Кингисеппском районе. И вся его дальнейшая судьба оказалась накрепко связана с ленинградской землей.

Яркий созидатель и руководитель птицефабрик области, приложивший все усилия для того, чтобы не допустить развала ключевой для региона отрасли в «лихие

90­е». Когда начались все эти «реформы», с позволения сказать, – говорит Трусов, – птицеводы получили такой же сильный удар, как и все остальные отрасли. Но птицеводы, в частности, Ленинградской области сумели выдержать этот удар. Почему? Во-первых, такая мощная и здоровая основа, такой огромный запас прочности был заложен в целом в сельское хозяйство Ленинградской области. Первый директор «Ленптицепрома» Василий Павлович Чаус начал такое мощное перевооружение в нашей отрасли, которое многим тогда и не снилось. Ленинградская область первая перешла с напольного содержания птицы на клеточное, первой стала так активно развивать социальную сферу, что возникали целые города птицеводов со всей инфраструктурой. Это все Чаус. Это его заслуга. А меня он всегда называл «наладчиком» – фабрика строилась, а я приходил и отлаживал производство, ставил его на промышленные рельсы. Такова была моя миссия, – улыбается Трусов.

Юрий Васильевич в 90­х ведь уже был генеральным директором. С 1988 года, после ухода Василия Павловича на пенсию, возглавил эту отрасль в Ленинградской области. По сути дела, всего-то и было два директора за всю историю существования. Но дело не в этом, дело в базе и в коллективном духе. А база и дух были таковы, что, во-первых, тогда не продали птицефабрики олигархам за бесценок, во-вторых, люди не разбежались. Даже когда было объявлено, что функции управления меняются, все плановые директивы меняются и что Трест «Птицепром» больше никем не руководит, они собрались, договорились, и все фабрики учредили Акционерное общество «Ленптицепром», и до конца 98­го года держались все вместе.

Многие тогда отрасли сельского хозяйства буквально ожили за полтора года. И уже к 2000 году фабрики в соответствии с новыми законами были акционированы, и каждая работала сама по себе, самостоятельно. Сегодня ООО «Леноблптицепром» – это, по сути дела, птицеводческое предприятие, которое сохраняет традиции, историю сохраняет.

Огромный рывок сделан в птицеводстве Ленинградской области по сравнению с девяностыми! Сейчас производится более 3 миллиардов штук яиц и более 300 тысяч тонн мяса. Причем все это благодаря приоритетным национальным проектам развития АПК, принятие которых Путин инициировал.

– Юрий Васильевич, вы ведь с Путиным знакомы, работали даже вместе одно время? – спрашиваем юбиляра.

– Во всяком случае, мы не раз с ним встречались и он прекрасно понимает проблемы сельского хозяйства. Время показало, что мы прекрасно можем обойтись без испанских огурцов, польской картошки и яблок, и даже без австралийской говядины. Ведь есть же доктрина национальной безопасности, и если твердо следовать этой доктрине и в первую очередь думать о благе своего товаропроизводителя, то все у нас будет свое. Отечественное и отличного качества. А самое главное – полезное для здоровья нации.

Ю.В. Трусов – человек с несгибаемым внутренним стержнем и гражданским мужеством, работавший председателем Всеволожского горисполкома, неоднократно избиравшийся в областной Совет народных депутатов с 1970 по 1990 год. Под руководством Юрия Васильевича в нашем районе запускали птицефабрику «Невская» в Лесколово. Затем он возглавил новое строительство и ввод Синявинской птицефабрики, крупнейшей в регионе. Потом долгое время возглавлял Ленинградский «Птицепром». С 2009 года у Трусова – новое поле деятельности. В области была сформирована Общественная палата, и возглавил её Юрий Васильевич. Сейчас работает палата уже четвертый созыв. Руководитель не менялся, хотя эта должность выборная.

За период с 2009 по 2017 год Общественной палатой было проведено более 400 публичных мероприятий: заседания палаты, заседания комиссий палаты, «круглые столы», общественные слушания, семинары, конференции. Члены Общественной палаты Ленинградской области приняли участие более чем в 70 мероприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации. По приглашению Совета Федерации Федерального Собрания РФ члены Общественной палаты принимали участие в заседаниях комитетов Совета Федерации по вопросам, связанным с развитием институтов гражданского общества, образования, здравоохранения. Общественная палата провела экспертизу более 50 законопроектов, из которых более 30 Федеральных, направленных на рассмотрение из Общественной палаты Российской Федерации.

Юрий Васильевич Трусов – настоящий патриот нашего края, вкладывающий всю душу в то, чтобы на ленинградской земле крепли благополучие и… взаимопонимание. Обретая весь свой многоплановый жизненный опыт, закаленный и мудрый, он не утратил чуткости ко всему тому, чем каждый день живут его земляки-ленинградцы. Открытость, готовность слушать и всеми силами помогать наводить мосты для конструктивного движения вперед – всё это о нём. И не потому ли он столь органичен и в своих нынешних трудах во главе Общественной палаты области, что, как и прежде, не изменяет самому главному призванию – быть настоящим человеком?

Вероника ОЛЬШАНСКАЯ, Татьяна ТРУБАЧЕВА