По подростковой наркомании ударят рейдами

Во Всеволожском центре культуры и досуга в четверг, 24 мая, состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии Всеволожского района. Члены комиссии обсудили методы борьбы с наркотической угрозой в наступающем сезоне.

В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов и специалисты профильных отделов районной администрации.

Заседание посвятили вопросу организации и результатам рейдовой работы правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных средств. Кроме того, был представлен доклад о проведении мероприятий антинаркотической направленности в период летнего отдыха детей и подростков.

По итогам заседания были приняты решения проводить в период летних каникул рейды по выявлению случаев немедицинского потребления наркотических средств на территории Всеволожского района, а также изготовить и разместить в общественных местах наглядные информационные материалы, призывающие граждан вести здоровый образ жизни. И организовать для детей и подростков, отдыхающих в летних лагерях, ряд информационно-пропагандистских мероприятий.