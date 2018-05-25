ГИМС предупреждает незадачливых купальщиков
С наступлением теплых дней увеличилось число происшествий, связанных с отдыхом на водоемах Ленинградской области.
На прошлой неделе на водоемах Всеволожского района утонули два человека. Основными причинами гибели на воде являются: купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом виде и оставление детей без присмотра взрослых.
Всеволожское отделение Государственной инспекции по маломерным судам предупреждает, чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности.
При нахождении на водоемах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, не предназначенных для плавания.