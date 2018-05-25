С наступлением теплых дней увеличилось число происшествий, связанных с отдыхом на водоемах Ленинградской области.

На прошлой неделе на водоемах Всеволожского района утонули два человека. Основными причинами гибели на воде являются: купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом виде и оставление детей без присмотра взрослых.

Всеволожское отделение Государственной инспекции по маломерным судам предупреждает, чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности.

При нахождении на водоемах запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;

- загрязнять и засорять водные объекты и берега;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- подавать сигналы ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, не предназначенных для плавания.